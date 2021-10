Viabilità. Regione Veneto chiede regole ferree per i monopattini

(DIRE) Venezia, 26 Ott. – La Regione Veneto chiede che i monopattini elettrici possano essere utilizzati solo da chi ha più di 18 anni, con il casco e con obbligo di stipulare un’assicurazione per responsabilità civile. Lo fa con un progetto di legge statale di iniziativa regionale approvato oggi dal Consiglio regionale, su cui le opposizioni si sono astenute. Jonatan Monatariello, del Partito democratico, ha più volte sottolineato l’esigenza di una discussione approfondita sull’argomento, in quanto la sicurezza nell’utilizzo di questi mezzi è effettivamente un problema, che però la maggioranza non intenderebbe aprire dal momento che “la legge presentata è tale e quale a quella presentata dalla Regione Lombardia”. Inoltre, ribadisce poi a più riprese Montanariello, in Parlamento è già in corso un confronto sul tema e c’è l’intenzione di intervenire. Elena Ostanel (Veneto che vogliamo), ha invece chiesto di “non demonizzare i monopattini”, che “sono strumenti validi per la mobilità urbana”, che giustamente “vanno regolamentati”. Più critico il portavoce dell’opposizione Arturo Lorenzoni, secondo cui “l’obbligo di casco” e “il divieto di utilizzo per gli under 18” finirebbero per affossare il monopattino, che invece “è un validissimo strumento intermodale per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni”. Anche Erika Baldin (M5s), difende a spada tratta i monopattini, sottolineando che la Lega, che propone questo progetto di legge statale di iniziativa regionale, siede tra le fila del Governo e quindi per mandare il proprio segnale “basterebbe qualche telefonata, senza perdere tempo con provvedimenti”. L’intervento scatena qualche commento dalle file di Fratelli d’Italia, che sottolineano come proprio l’azione sconsiderata del Governo Conte abbia determinato il proliferare di monopattini che ora causa problemi di sicurezza. (Fat/ Dire) 18:46 26-10-21