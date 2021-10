Clima, COP26: in Kuwait nasce “Life at 50° C”, temperature Mondiali in aumento

19:11 – Durante il secolo scorso, la temperatura della Terra è aumentata di 0,7 ± 0,2 °C, sia per motivi naturali che per l’intervento massiccio dell’uomo che ha modificato sostanzialmente e irreversibilmente alcuni habitat. Nonostante i continui vertici mondiali che hanno portato alla realizzazione di accordi e trattati, tra cui il protocollo di Kyoto nel Novembre 2009 e l’Accordo di Parigi di Novembre 2015, la situazione climatica del Pianeta Terra è ancora critica. In particolare il Medio Oriente, scrive BBC, “si sta riscaldando più velocemente di gran parte del mondo e il Kuwait sta correndo verso temperature insopportabili“. Le temperature raggiunte in Kuwait hanno superato i 50° C, rendendo la vita dei cittadini insopportabile, i quali danno l’allarme sui social con lo slogan “Life at 50° C”. Il 2021 si è mostrato come uno degli anni più caldi registrati sulla Terra, lo dimostrano i continui incendi e le siccità che si sono susseguite quest’estate. Il Mondo è in attesa della Conferenza delle Parti (COP26) organizzata dalle Nazioni Unite che si terrà a Novembre a Glasgow e a cui parteciperanno quasi 200 Paesi. Durante la COP26, verranno discussi i temi, vertendo sui modi “per tenere sotto controllo le conseguenze devastanti dei cambiamenti climatici“. (cit. BBC)

SM