Dubai World Congress, RTA: automobili del futuro saranno con guida autonoma

19:51 – Durante il Dubai World Congress, la Dubai Roads and Transport Authority (RTA) ha premiato la cinese Neolix e la russa Yandex cme vincitrici della competizione sui trasporti a guida autonoma. Il Dubai World Congress è una conferenza globale con sede a Dubai che mira a sensibilizzare i cittadini mondiali alle nuove tecnologie di trasporto, sia moderne che future. Dubai ha investito molto sul perfezionamento dei trasporti a guida autonoma e mira ad ampliare questo genere di mezzi di trasporto fino a ricoprire almeno il 25% della popolazione locale. I veicoli a guida autonoma sono stati testati in situazioni quotidiane, come posteggiare o sorpassare un altro veicolo, in situazioni di rischio, come l’attraversamento improvviso di un finto pedone, in situazioni climatiche avverse, come abbondante pioggia o fango, in passaggi coperti, su dossi e terreni accidentati o sterrati e frenate di emergenza. I veicoli che hanno risposto meglio, sono risultati vincitori della competizione. La Khalifa University Abu Dhabi, Università degli Emirati Arabi, si è aggiudicata il primo premio della categoria Robot, battendo l’American University of Sharjah; la New York University, invece ha vinto la categoria Droni. Il Dubai World Congress, oltre a promuove le innovative forme di trasporto, ha posto l’accento sull’importanza di una legislazione che consenta il trasporto con guida autonoma. (cit. KHALEEJ TIMES)

