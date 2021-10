Recovery. Draghi: Pnrr ci impone di completare riforma terzo settore

(DIRE) Milano, 27 ott.- “Il Pnrr ci impone anche di completare la riforma del terzo settore”. Parola del presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenuto con un videomessaggio all’inaugurazione della Civil Week Lab di Milano nell’aula magna dell’università Bocconi. “Esprimo ammirazione per lavoratori del terzo settore- dice il premier rivolgendosi al mondo dell’associazionismo- la pandemia vi ha messo fortemente alla prova”. In particolar modo in Lombardia, dove “avete consegnato medicine e cibo a persone vulnerabili, aiutando i tanti che si sono rivolti alle vostre mense”. Oggi “grazie alla campagna vaccinale abbiamo superato i momenti difficili, ma non possiamo dimenticare chi ha sofferto”, prosegue Draghi sotto gli occhi del sindaco di Milano Giuseppe Sala e del rettore della Bocconi Gianmario Verona. Il premier loda poi i volontari della croce Rossa Italiana e le loro “700.000 ore complessive di lavoro” al servizio della comunità durante la pandemia. “In Lombardia- va avanti Draghi- tra le organizzazioni no profit, oltre due su tre hanno continuato anche durante la fase maggiormente critica”. Il premier, infine, omaggia anche le fondazioni milanesi, “che hanno raccolto 25 milioni di euro” nel corso dell’emergenza sanitaria e l’impegno dei giovani “specie quando i volontari over 65- conclude- hanno smesso di operare per proteggersi dal contagio”. (Run/Dire) 18:55 27-10-21