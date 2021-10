Scuola. Bianchi: Da Pnrr tante risorse per attività e infrastrutture

(DIRE) Bari, 27 Ott. – “Noi sul Pnrr abbiamo moltissime risorse, abbiamo 18 miliardi e mezzo di cui 13 sono per le infrastrutture e 5,4 per lo sviluppo delle attività. Di queste, il 40% deve andare al Mezzogiorno, sia delle infrastrutture per un verso sia delle altre misure. Tra le altre misure c’è per esempio un intervento specifico per la riduzione dei divari Nord-Sud. Quindi l’abbiamo previsto, lo abbiamo indicato, lo stiamo definendo nella maniera specifica”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi a margine della cerimonia regionale d’inaugurazione dell’anno scolastico 2021/2022 a Trani spiegando che “usciranno a novembre già i primi 5 miliardi di bandi di cui essenzialmente 3 miliardi per gli asili nido, che voi sapete per noi sono assolutamente una priorità, 400 milioni per le mense, 300 milioni per le palestre e il resto fino a 5 miliardi per la ristrutturazione delle scuole. Il 40% sarà per il Sud”. “Noi cogliamo questo momento – ha concluso Bianchi – per trovare una nuova eccellenza che però abbia tre caratteri: la riduzione dei divari Nord-Sud, la riduzione delle dispersioni e l’inclusione di tutti. Oggi ho visto la scuola Garrone, è una scuola davvero molto bella che fa da riferimento”. (Adp/Dire) 11:24 27-10-21