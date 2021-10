WeWorld: 50 anni solidali

WeWorld – organizzazione solidale italiana ed indipendente – compie 50 anni. Un evento storico per un’associazione che è riuscita sempre ad intervenire prontamente in un millennio denso di guerre, epidemie e pandemie. 50 anni di impegno sociale, solidarietà, progetti e traguardi che vanno debitamente festeggiati: mezzo secolo di vita è qualcosa di importante in particolare per una organizzazione come WeWorld , che ha come mission primaria quella di creare un mondo più equo, sostenibile e pari opportunità.

50 anni da ricordare: WeWorld

Il compleanno va festeggiato per bene ed è così che WeWorld ha organizzato a Bologna qualcosa di eccezionale, in collaborazione con altre associazioni impegnate sempre nella tutela di chi ha meno possibilità. A Bologna in collaborazione con il collettivo femminista CHEAP ed insieme a Yele&Tres si è puntato a ri-attualizzare e ri-contestualizzare le immagini d’archivio dell’associazione, puntando su un nuovo immaginario collettivo e contemporaneo, dando maggiore forza alle linee ed ai colori per far rivivere il senso profondo di 50 anni di lavoro sul campo. Nel centro storico (dal 28 ottobre) si possono osservare le installazioni artistiche di immagini che scaldano il cuore! La mostra coinvolge via Borgonuovo, via Begatto, via Mascarella, via Sant’Isaia, via San Felice, Strada Maggiore, via d’Azeglio, via Nazario Sauro.

WeWorld: l’organizzazione

Nata nel 1971 in Lombardia per essere utile in tutto il mondo, WeWorld-GVC sin da subito si occupa di cooperazione internazionale, con i primi interventi di sviluppo in Africa senza mai dimenticare l’Italia e le zone fragili del nostro Paese. Dal 1971 sono migliaia le persone aiutate e sostenute, con particolare attenzione a bambine, bambini, donne e giovani. Lo scopo fondamentale degli operatori sul campo è sempre stato quello di far diventare le persone svantaggiate attori di cambiamento in ogni comunità. Da ogni emergenza può nascere qualcosa di positivo. L’organizzazione è da sempre impegnata con lo scopo di realizzare un mondo migliore ed inclusivo.

Un impegno profuso con dedizione ed impegno in 25 Paesi compresa l’Italia, attraverso 170 i progetti portati avanti solo nell’ultimo anno e circa 10 i milioni di beneficiari raggiunti in tutto il mondo. Numeri che parlano di impegno e di battaglie di civiltà. WeWorld si impegna per un mondo migliore per tutte e tutti ma – come si può osservare anche controllando il loro profilo social o le pagine online – ha maggior attenzione verso donne e bambini, spesso anelli più deboli di molte società, soprattutto nei paesi in via di Sviluppo o con gravi conflitti e problemi economici.