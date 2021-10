FAO Schwarz: 3 piani di giocattoli in pieno centro a Milano

Ha aperto anche a Milano il famoso negozio di giocattoli FAO Schwarz, un paradiso per i più piccoli e non solo, circa 600 metri quadri di locale a disposizione per giocare, divertirsi ed acquistare i giocattoli più svariati. Il marchio Fao Schwarz è un leader mondiale nel settore dell’infanzia e del giocattolo, conta circa 777 negozi in 8 Paesi diversi, un’icona del settore a New York sito nel Rockfeller Plaza. Altri importanti store sono a: Dublino, Londra e Pechino. A Milano FAO Schwarz, è centro città, in corso Vittorio Emanuele. Il mega negozio di giocatoli su tre piani, offre un’opportunità occupazionale in quanto al suo interno vi trovano lavoro circa 30 dipendenti. La sua apertura, in periodo pre-natalizio e la presenza di crica 2000 giocattoli sicuramente favoriranno l'”incontro” con i clienti.

