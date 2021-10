Giappone. Covid, 321 nuovi casi e 7 decessi in tutto il paese

(DIRE) Tokyo, 28 Ott. – Il ministero giapponese della Salute nel suo ultimo bollettino aggiornato a ieri ha confermato 312 nuovi casi di coronavirus e sette decessi causati dal virus in tutto il paese. Il numero di pazienti ricoverati in gravi condizioni è sceso ancora di 13 rispetto al giorno precedente, attestandosi a 184. Nella capitale Tokyo il governo metropolitano ha riportato 36 nuovi contagi, cifra cinque volte inferiore alla media della settimana precedente e sotto i 50 per l’undicesimo giorno consecutivo. (Jief/Dire) 08:44 28-10-21