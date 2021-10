Green Pass. Fontana (Lombardia): Maggioranza lo approva, accettiamolo

(DIRE) Milano, 28 Ott.- “La democrazia ci insegna che bisogna seguire quello che vuole la maggioranza, qui è l’ultra maggioranza che vuole certe scelte”. Così il presidente della Lombardia intervenuto a margine del convegno milanese ‘Essere prossimi alla fragilità’ risponde a chi gli chiede se sia possibile fare un passo indietro sul Green Pass. Secondo Fontana “bisognerà parlarne con il governo”, ma i numeri giustificano l’introduzione di questa misura, perché in Lombardia alla vaccinazione ha aderito “il 91% della popolazione”. Chi non vuole il Green Pass è quindi in minoranza e “per il rispetto della democrazia”, secondo il governatore, si deve seguire “quello che dice e quello che vuole” la maggioranza del popolo lombardo. Fontana è convinto che il modo migliore per affrontare chi manifesta in piazza esprimendo la propria contrarietà è il dialogo: “Sono dell’opinione e l’ho sempre detto che si debba cercare di spiegare, di far capire , di entrare nel merito, presentare quelli che sono i numeri e giustificare perché si sono fatte certe scelte”. Insomma, utilizzare “il sorriso” insomma e non comportarsi “in maniera aggressiva”. (Iaz/ Dire) 12:04 28-10-21