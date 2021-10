Potrebbe essere l’invenzione del secolo quella di Tang Ing Chinh, ginecologo malese che ha creato il primo preservativo unisex. Wondaleaf, questo il nome del contraccettivo, che potrà essere utilizzato daJohn uomini e donne indistintamente ha una copertura adesiva che si attacca alla vagina o al pene, oltre a coprire l’area adiacente per una protezione extra, come riporta TgCom, 24. L’inventore ha comunque rassicurato relativamente alla sicurezza dello strumento che garantisce, tutela al meglio la salute sessuale di chi lo indossa. In ogni confezione di Wondaleaf ci saranno due preservativi e costerà circa 3 euro, pare inoltre sempre a quanto dichiara lo stesso John Tang Ing Chinh che sia così poco fastidioso che non ci si accorge di indossarlo.

