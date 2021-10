Covid. Bollettino: 5.335 i nuovi casi, 33 i decessi

(DIRE) Roma, 29 Ott. – Sono 5.335 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 4.866) e 33 i decessi (ieri 50). E’ quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 4.762.563, mentre da febbraio 2020 quelle decedute sono in tutto 132.037. Sono complessivamente 4.551.882 i guariti o dimessi, mentre sono 78.644 gli attualmente positivi, pari a +1.866 rispetto a ieri (+1.413 il giorno prima). Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali sono 474.778, dunque 95.557 in meno rispetto ai 570.335 registrati ieri. Il tasso di positività è all’1,1%, in aumento rispetto allo 0,85% di ieri. Sul fronte del sistema sanitario, sono +49 (ieri -6) i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari, per un totale di 2.658 ricoverati. Sono invece +2 (ieri +6) i posti letto occupati in terapia intensiva. Ora è pari a 349 il totale dei malati più gravi, con 18 ingressi in rianimazione (32 quelli di ieri). (Fde/ Dire) 17:52 29-10-21