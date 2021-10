G20. Speranza: Garantire a tutti accesso rapido ed equo a vaccino

(DIRE) Roma, 29 Ott. – “Oggi al G20 Salute e Finanze ho ribadito l’importanza di rafforzare ed estendere i servizi sanitari a livello locale, nazionale e internazionale. Dobbiamo garantire a tutta la popolazione mondiale un accesso rapido ed equo al vaccino, nella dichiarazione finale abbiamo rilanciato gli obiettivi del ‘Patto di Roma’ per la vaccinazione globale. Senza investimenti nella salute di ogni essere umano non esiste crescita sociale né economica”. Lo afferma Roberto Speranza, ministro della Salute, in un post su Facebook. (Org/ Dire) 16:15 29-10-21