Green Pass. Salvini: Spero che dal 2022 non sia più necessario

(DIRE) Milano, 29 Ott. – “Spero che con il 2021 si chiuda anche la necessità del Green Pass: anno nuovo, vita nuova”. A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa a Milano, davanti la sede di Palazzo Lombardia. Il segretario del Carroccio intende far in modo che “i sacrifici richiesti con l’anno nuovo possano essere dimenticati e archiviati”. Niente più certificazione verde, quindi: “Se chiedono agli italiani uno sforzo per arrivare al 90% dei vaccinati e gli italiani lo fanno, quando arrivi a quella percentuale non c’è più la necessità di porre limiti”. Dal primo gennaio Salvini spera che i cittadini possano avere “la libertà di andare a lavorare senza restrizioni o certificazioni”. (Iaz/ Dire) 16:27 29-10-21