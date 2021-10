Maltempo. In arrivo altre squadre di Vigili del Fuoco a Siracusa

(DIRE) Palermo, 29 Ott. – Numerose le richieste di intervento gestite in queste ore dai vigili del fuoco di Siracusa per l’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Sicilia sud-orientale. Al momento sono 11 le squadre impegnate e altre sono pronte a partire da Catania. Le richieste di soccorso sono concentrate nella parte nord della provincia (Siracusa, Augusta, Lentini, Priolo) e riguardano principalmente allagamenti di strade e di edifici, alberi pericolanti, auto in panne. Una cinquantina gli interventi in coda. I vigili del fuoco stanno fronteggiando l’emergenza con il rientro di ulteriori squadre di personale libero dal servizio. (Sac/Dire) 11:01 29-10-21