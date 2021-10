Reggio Calabria. Palma secca vicino alla pensilina incombe sull’incolumità dei cittadini

Per evitare spiacevoli conseguenze riportiamo la segnalazione pervenutaci in redazione, relativa ad una grande e pesante palma sita in un’aiuola della zona superiore del Lungomare Falcomatà, appena sotto Palazzo San Giorgio. E’ completamente secca, forse “uccisa” dal punteruolo rosso, così come accaduto con altre simili. Oltre al dispiacere per il grosso ed “antico” arbusto ormai perso, c’è da tenere in considerazione la possibilità che cada al suolo mettendo a rischio l’incolumità di automobilisti e passanti. A rendere la situazione più pericolosa la circostanza che la palma, come si vede dalle foto, è accanto alla pensilina degli autobus, nella quale attendono persone di ogni età ma soprattutto studenti ed anziani. L’arrivo della stagione fredda, e le possibilità più frequenti di maltempo, come in questi ultimi giorni, consiglierebbero un intervento immediato sulla palma a chi di competenza al fine di scongiurare spiacevoli circostanze.

FR