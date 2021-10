19.30 – E’ ancora in corso a Bologna una piccola manifestazione No Green Pass, 400 persone circa stanno sfilando in corteo nei pressi della Stazione Centrale di Bologna. Tanti gli slogan ed i cartelli esposti alla manifestazione dai partecipanti che rumorosi ma pacifici tentano di farsi sentire dal Governo Draghi in queste ore impegnato a Roma per il G 20.

FR