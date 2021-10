(DIRE) Roma, 30 Ott. – “Negli ultimi anni lo spirito che aveva animato stagioni ricche di fiducia è andato affievolendosi. La governance globale fondata su un ordine basato anzitutto sul rispetto del diritto internazionale e sul consolidamento dello Stato di diritto ne è risultata indebolita. E i risultati, amari, sono sotto gli occhi di tutti. A questa deriva va opposto un nuovo ciclo, fatto di dialogo e di fiducia”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del brindisi in occasione del pranzo in onore dei Capi di Stato e di Governo e delle altre Personalità partecipanti al Vertice G20. “Di fronte alle sfide del nostro tempo- aggiunge- e a quelle – verosimilmente sempre più grandi – del mondo di domani, vanno trovati modi e tempi per rispondere ai potenti fattori di cambiamento e alla instabilità che vediamo crescere sotto i nostri occhi e che affligge, con le sue conseguenze, tanti popoli e Paesi. Non possiamo evadere la nostra responsabilità di fornire risposte. Lo dobbiamo alle aspirazioni a un mondo più giusto e migliore che vengono anzitutto dai nostri stessi concittadini. Lo dobbiamo ancor più alle nuove generazioni, alle quali va assicurato un futuro”. (Vid/ Dire) 21:02 30-10-21