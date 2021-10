India, svolta Green: in arrivo nuove leggi per promuovere l’uso di energia rinnovabile

19:53 – Il Ministero Federale dell’Energia ha affermato che, per combattere il cambiamento climatico e ridurre le emissioni del Paese, l’India ha proposto nuove leggi, tra cui “ la fissazione di una quota minima di energia rinnovabile da utilizzare per le sue industrie“, afferma, REUTERS. Durante l’Energy Conservation Act indiano del 2001, sono state approvate una serie di emendamenti, che permetteranno al Paese di utilizzare l’Idrogeno Verde al posto dei combustibili fossili. Il consumo di energia rinnovabile da parte delle industrie potrà essere sia diretto che indiretto attraverso la rete. Quest’anno l’India ha vissuto una grave crisi energetica, come si evince dagli articoli precedenti, per via di una carenza di carbone diffusa, che ha provocato un notevole aumento dei prezzi dell’elettricità in tutto il Paese. La svolta Green indiana potrebbe aiutare il Paese a soddisfare il fabbisogno energetico dei suoi abitanti, soprattutto in quanto l’India è il terzo produttore mondiale di gas serra, dopo Cina e USA. (cit. REUTERS)

SM