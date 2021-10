COP26, Glasgow: oggi OMM inaugurerà vertice sul clima, attenzione su temperature estreme

08:56 – Da oggi Glasgow, in Scozia, ospiterà la COP26, l’atteso vertice globale sul clima organizzato dalle Nazioni Unite (ONU), che si concluderà il 12 Novembre e a cui partecipano i delegati di circa 200 Paesi, i quali porteranno i piani aggiornati di riduzione delle proprie emissioni. L’ONU organizza tali vertici per monitorare e tenere sotto controllo le conseguenze devastanti dei cambiamenti climatici, stimolando i Paesi ad agire in virtù di una Green Economy e mantenere il riscaldamento globale sotto i 1,5°C annui. Alla conferenza, come già anticipato, la Regina Elisabetta II, con grande rammarico, non potrà partecipare sotto consiglio dei medici, tuttavia parteciperà una delegazione reale accompagnata dal Primo Ministro Britannico Boris Johnson. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) inaugurerà la conferenza con un rapporto dettagliato dello stato del clima, in cui saranno confrontate le temperature globali registrate quest’anno con quelle degli anni precedenti. Non è un segreto che gli eventi climatici estremi si stiano intensificando, quest’anno infatti il Pianeta ha registrato temperature superiori ai 50°, incendi intensi e inondazioni devastanti, come si legge qui, qui e qui. Il primo giorno del vertice dunque sarà volto all’accoglienza dei Paesi e alla presa visione della situazione ambientale mondiale, in particolare l’innalzamento del livello del mare che minaccia le basse isole delle Maldive. (cit. BBC)

SM