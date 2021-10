Corea del Sud, Seoul: nel Parco Olimpico compare bambola di “Squid Game” alta 4 metri

10:26 – In un parco di Seoul, nella Corea del Sud, è compara un’imitazione gigante della bambola presente nella serie-dramma di Netflix che avuto maggior successo nell’ultimo periodo: “Squid Game”. La statua ha già attirato molti curiosi e fan della serie, i quali si sono immedesimati nei protagonisti di Squid Game. Younghee, come viene chiamata la bambola vestita di arancione e giallo, è stata allestita al Parco Olimpico di Seoul Lunedì ed è alta 4 metri. Gli spettatori accorsi da ogni dove, hanno giocato ai tradizionali giochi coreani, ripresi nella serie, sotto lo sguardo vigile della bambola, come se fossero dentro Squid Game. Durante la giornata di Halloween molti hanno deciso di travestirsi nei personaggi della serie, infatti REUTERS scrive su Twitter: “‘Squid Game’ doll at Seoul park draws fans. From toddlers to adults to even dogs, some park visitors were seen wearing green tracksuits with number tag ‘456’, similar to the outfits of the Netflix show’s main character” (“La bambola “Squid Game” al parco di Seoul attira i fan. Dai bambini agli adulti fino ai cani, alcuni visitatori del parco sono stati visti indossare tute da ginnastica verdi con il numero “456”, simili agli abiti del personaggio principale dello show di Netflix“). Secondo le autorità locali, la bambola resterà in esposizione fino al 21 Novembre 2021. (cit. REUTERS)

SM