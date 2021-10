Coronavirus, Irlanda del Nord: aprono discoteche al chiuso, resta obbligo indossare mascherina

10:45 -Riaprono le discoteche in Irlanda del Nord a partire da oggi, Domenica 31 Ottobre 2021, dopo quasi un anno di chiusura. Tale decisione mira ad incentivare il riavvio dell’economia, partendo dalla notte di Halloween, in cui solitamente le persone desiderano uscire dalle proprie abitazioni e divertirsi. Le autorità chiedono alla popolazione di essere ragionevole e mantenere le distanze, senza mai abbassare la guardia, anche se i limiti e le restrizioni sono stati revocati. In particolare è stato revocato il divieto dei balli e l’obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra gli individui, dunque le discoteche hanno potuto riaprire. Resta comunque obbligatorio l’uso della mascherina, soprattutto in alcuni ambienti al chiuso, tranne quando si beve o si mangia. Attualmente non è obbligatorio il possesso di Green Pass per accedere alle discoteche, ma i biglietti dovranno essere prenotati in anticipo. (cit. BBC)

SM