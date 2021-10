Halloween, “Trick or Treat”: ritornano festeggiamenti in discoteca, zucche intagliate e maschere paurose

09:32 – Dopo due anni all’insegna di una pandemia, ancora in corso, tornano le festività, in particolare la Festa di Halloween, una ricorrenza di origine celtica, che segnava la fine dell’Estate e l’inizio dell’Inverno. Tradizionalmente le persone indossano maschere paurose per spaventare gli spiriti maligni e allontanarli, mentre i bambini giocano a “Trick or Treat” (“Dolcetto o Scherzetto”), in cui chiedono casa per casa dei dolcetti. Le abitazioni vengono adornate di Jack-o’-lantern, le tradizionali zucche intagliate con paurose facce, illuminate da una lanterna. La storia della zucca è legata ad un fabbro astuto, avaro e ubriacone, denominato Jack, il quale incontrò il Diavolo una sera al pub. La sua anima era ormai in mano del Diavolo, ma Jack astutamente gli chiese di trasformarsi in un soldo per poter acquistare l’ultimo boccale di birra. Il Diavolo accettò l’offerta e si trasformò in un soldo, ma Jack lo mise in tasca vicino ad una croce d’argento, così che non potesse più trasformarsi. Raggiunsero in seguito un accordo, in cui il Diavolo, finalmente libero, avrebbe dovuto aspettare 10 anni per riscattare l’anima di Jack. Trascorso il tempo pattuito il Diavolo si presentò da Jack, il quale chieste un ultimo desiderio: avere la mela da un albero lì vicino. Anche questa volta il Diavolo accettò e si arrampicò sull’albero, ma il furbo fabbro lestamente incise una croce sul tronco e il povero Diavolo rimase intrappolato sull’albero. Dopo un lungo battibecco, raggiunsero nuovamente un accordo, in cui il Diavolo avrebbe risparmiato la dannazione eterna di Jack in cambio della sua libertà. Trascorsero molti anni e Jack naturalmente morì, ma avendo compiuto molti peccati in vita, non venne accettato in Paradiso. Rivoltosi all’Inferno, venne scacciato dal Diavolo memore del patto da lui stipulato. Jack allora rimase un’anima tormentata che vaga alla ricerca del riposo sulla Terra, e trova un po’ di sollievo nelle zucche, le quali restano illuminate dal suo spirito, da qui il nome “Jack-o’-lantern”. Finalmente sarà possibile, mantenendo le distanze di sicurezza, tornare a festeggiare Halloween per le strade, in tutto il Mondo, i locali si sono attrezzati per accogliere i visitatori, armati di Green Pass, in particolare in alcuni Paesi, ritornano le discoteche e i bambini potranno uscire a fare “Trick or Treat” casa per casa.

SM