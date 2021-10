Primorsky Krai, NASA: immagini satellitari mostrano romantici paesaggi autunnali

09:56 – L’Estate ha lasciato il posto all’Autunno, una stagione che ha colorato di arancione il Pianeta. La NASA, sul suo sito ufficiale, mostra le spettacolari immagini satellitari di Primorsky Krai, nell’Estremo Oriente russo, in cui i colori delle piante hanno determinato il soprannome della stagione come “l’Autunno Dorato dell’Estremo Oriente”. Tra la catena montuosa Sikhote-Alin e il Mar del Giappone, le temperature moderate e l’umidità marittima permettono la nascita di paesaggi boscosi ricchi di diversità. Durante il mese scorso, la NASA ha potuto osservare 5 punti salienti della Regione: Sikhote-Alin, Parco Nazionale Zov Tigra, Riserva Naturale Lazovsky, Fiume Milogradovka, Baia di Olga. Tali zone sono ricche di alberi dalle foglie caduche, che durante la Primavera e l’Estate sono verdi e pieni di fiori e frutti, in autunno iniziano a perdere le foglie, le quali s’ingialliscono e poi cadono, per rinascere nuovamente a Primavera. Questo naturale fenomeno, ha permesso alla NASA di raccogliere immagini mozzafiato dell’evento. (cit. NASA)

