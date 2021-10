Vaccino. Speranza: Per terzo richiamo no problema dosi, acceleriamo

(DIRE) Roma, 31 Ott. – “Per il terzo richiamo abbiamo tutte le dosi necessarie. Non abbiamo alcun problema di dosi. Dobbiamo insistere e accelerare su questo e lo stiamo facendo, in alcuni giorni abbiamo superato le 100mila giornaliere. Oggi la raccomandiamo a tutte le persone di più di 60 anni che hanno completato il ciclo da più di 6 mesi e tutti i fragili di ogni età. Queste persone possono prenotarla immediatamente”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza intervenuto a ‘Mezz’ora in +’ su Rai3. (Uct/ Dire) 15:10 31-10-21