Reggio Calabria. Altro grosso pino cade al suolo in strada a Gebbione

Un altro dei grossi pini presenti nel quartiere del viale quinto è venuto giù col maltempo, anche questa volta la fortuna ha fatto si che nessuno ci rimanesse sotto. Il boato causato dal contatto del pensate pino, alto più di 10 metri, con l’asfalto ha però spaventato e preoccupato i residenti. Già negli anni passati sono stati diversi i pini sradicati dal maltempo o caduti a causa della pioggia nella zona causando in alcuni casi anche ingenti danni ma poco o niente è stato fatto nonostante le segnalazioni dei residenti che chiedono la potatura dei grossi alberi. Come si vede dalla foto accanto al pino caduto ve ne è un altro molto inclinato e siamo solo all’inizio della brutta stagione… Speriamo che qualcuno intervenga in anticipo almeno questa volta il verde cittadino necessita di manutenzione urgente soprattutto in questa zona dove è palesemente trascurato.

FR