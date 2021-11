Green Pass. Sala (Milano): Confcommercio ha ragione, ma no a controcortei

(DIRE) Milano, 2 Nov.- Sulla raccolta firme di Confcommercio per dire ‘basta’ ai cortei ‘No Green Pass’ del sabato “sono senz’altro d’accordo. In tanti segnalano anche la possibilità di fare una contro manifestazione su cui io ho un po’ di perplessità, evitiamo ulteriori tensioni”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, poco prima della cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai nuovi benemeriti iscritti nel Famedio del Cimitero Monumentale, risponde così ai cronisti che chiedono conto delle manifestazioni del sabato contro la certificazione verde e delle lamentele dei commercianti. Il primo cittadino vuole evitare altre spaccature e per questo si dice contrario a una contro manifestazione organizzata da persone favorevoli al vaccino: “In questo momento non mi sembra il caso”, taglia corto Sala, che ritorna poi sui commercianti: “Ne ho parlato anche coi rappresentanti di Confcommercio, che sono molto preoccupati- spiega- si avvicina il Natale, il momento più propizio per i loro associati”. Dopodiché il problema dei cortei a detta del sindaco è sempre lo stesso: il percorso concordato. “Questa volta sembrava ci fosse- dice il sindaco- in parte è stato rispettato, in parte no. Io credo che la vera tutela per la città sia il percorso concordato”. Insomma, “il diritto di manifestare c’è”, ma deve essere “all’interno di un patto tra chi manifesta e le forze dell’ordine- chiosa Sala- in maniera tale che tutti ci si organizza sapendo quale sarà il percorso”. (Run/ Dire) 12:14 02-11-21