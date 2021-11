UK, Salisbury: deragliano due treni, ipotesi mancata frenata per “bassa aderenza” ruote su binari

19:17 – Domenica 31 Ottobre 2021 alle 18:45 ora locale, due treni si sono scontrati vicino alla stazione di Salisbury in Inghilterra. Secondo gli investigatori, la causa più probabile dell’incidente è stata, afferma BBC, “la “bassa aderenza” tra il binario e le ruote del treno“, in quanto il conducente di uno dei due treni ha tentato di frenare senza successo. I due treni, una volta deragliati, sono così rimasti incastrati uno accanto all’altro nel tunnel, in quanto viaggiavano nella stessa direzione dopo aver superato un incrocio ad “Y”. Secondo una prima analisi, la “bassa aderenza delle ruote” era dovuta sia all’umidità sulle rotaie che ad eventuali foglie bagnate sulle stesse, che hanno impedito l’arresto delle ruote e causato infine l’incidente. Tali situazioni, sebbene particolarmente rare, potrebbero verificarsi più frequentemente in Autunno, in quanto gli alberi vicino alle rotaie perdono le foglie e l’umidità e le piogge frequenti rendono il terreno scivoloso. La polizia dei trasporti britannica continuerà le indagini insieme all’Office of Road and Rail e al Rail Accident Investigation Branch. Sui treni erano presenti 92 passeggeri che sono risultati illesi, tranne 14 che hanno riportato lievi ferite. L’incidente ha causato in seguito gravi disagi alla circolazione, in quanto nella zona vivono molti pendolari, dunque le autorità locali hanno messo a disposizione dei mezzi alternativi, tra cui autobus. (cit. BBC)

