Viabilità. Monopattini, Regione Piemonte vuole obbligo casco per over 18

Palazzo Lascaris all’unanimità sull’OdG a Targa Fratelli d’Italia

(DIRE) Torino, 2 Novembre – Con voto all’unanimità, il Consiglio regionale del Piemonte chiede alla giunta di attivarsi per introdurre l’obbligo di casco per i maggiorenni che circolano sui monopattini. E’ questo l’esito dell’approvazione dell’ordine del giorno richiesto dal capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Bongioanni che ha chiesto, come sta avvenendo in altre regioni, di lavorare a una legge insieme ai rappresentanti degli Enti locali, alla Polizia stradale e alla Polizia Locale, oltre che ad attivarsi perché il Parlamento adotti l’obbligatorietà del casco anche per i maggiori di 18 anni. (Luv/ Dire) 19:42 02-11-21