Giappone. Covid, presto ulteriori allentamenti agli ingressi nel paese

(DIRE) Tokyo, 3 Nov. – Al vaglio del governo in queste ore c’è l’allentamento delle misure restrittive attualmente in vigore nei confronti degli stranieri in entrata nel paese, per i quali, ad oggi, è previsto un periodo di quarantena obbligatorio da dieci a quattordici giorni. Secondo la prima bozza del provvedimento in cantiere, saranno consentiti gli ingressi a breve termine a viaggiatori d’affari, studenti e tecnici specializzati muniti di certificazione di avvenuta vaccinazione, che consentirà loro una riduzione del periodo di quarantena obbligatorio da dieci a tre giorni. I vaccini ammessi saranno esclusivamente quelli Pfizer, Moderna o AstraZeneca. “Il governo rivedrà gradualmente il sistema di restrizioni agli ingressi, visti i buoni risultati della campagna vaccinale in Giappone e in molti altri paesi, e allenterà le restrizioni per favorire la ripresa dell’economia, in particolare del settore turistico”, ha dichiarato in conferenza stampa il ministro degli esteri Toshimitsu Motegi. (Jief/Dire) 09:18 03-11-21