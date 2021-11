RDC. Gasparri (FI): Abolirlo dopo ennesime truffe emerse

(DIRE) Roma, 3 Nov. – “Il reddito di cittadinanza va abolito senza ulteriori esitazioni. Non è servito a creare lavoro, ha incentivato il lavoro nero, è stato concesso a spacciatori, mafiosi e terroristi. E oggi, dopo l’ennesimo controllo da parte dei Carabinieri nel Meridione d’Italia è emerso che a percepirlo erano titolari di Ferrari, barche, appartamenti oltre a persone già note alle Forze di Polizia anche per gravissimi precedenti. Un totale di circa 20 milioni di euro ricevuti senza alcun diritto che si vanno a sommare agli altri milioni già scoperti nel passato e a quelli che probabilmente continuano ad essere indebitamente erogati. Ma cosa dovrà ancora emergere per convincere il governo ad eliminare questo provvedimento di assistenzialismo grillino? Soldi pubblici sottratti alle reali politiche del lavoro e che andrebbero utilizzati anche per aumentare le pensioni minime degli anziani, per aiutare le famiglie con disabili e per intervenire sulle vere emergenze sociali. Qualora invece si volesse proseguire su questa strada, è necessario che chi riceve il reddito accetti di eseguire lavori di pubblica utilità senza i quali perderebbero il diritto ai fondi. Su questo tema sto presentando un emendamento che preveda l’impiego dei percettori che non possono continuare ad ottenere uno stipendio da casa in cambio di nulla”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia. (Com/Sor/ Dire) 11:13 03-11-21