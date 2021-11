USA, San Diego Zoo Wildlife Alliance: scoperti 2 pulcini di Condor della California nati per riproduzione asessuata

19:34 – Uno studio condotto dalla San Diego Zoo Wildlife Alliance sulla conservazione dei Condor della California, uccello appartenente alla famiglia dei Catartidi (o avvoltoi del Nuovo Mondo), unica specie del genere Gymnogyps in vita, ma a rischio critico d’estinzione, ha evidenziato che tale specie riesca riprodursi senza accoppiamento. Tale scoperta è avvenuta allo zoo di San Diego, infatti durante alcuni controlli sulle uova di questi uccelli, è stato notato come due pulcini di Condor sono nati da uova non fecondate. Approfondendo gli studi, gli scienziati hanno notato come i pulcini fossero geneticamente imparentati con la madre, ma non avevano legami con alcun maschio, rendendoli così i primi due due casi di riproduzione asessuata, o partenogenesi, la quale verrà ulteriormente confermata, in quanto molto rara negli uccelli. Il particolare evento è ancor più sorprendente, in quanto entrambe le femmine di Condor erano state messe nelle gabbie di due maschi fertili con i quali avevano già prodotto altri pulcini. Nel XIX secolo la popolazione di Condor della California si ridusse a solo 22 esemplari viventi, i quali vennero inseriti nel San Diego Zoo Wildlife Alliance per essere salvati dal bracconaggio, dall’avvelenamento da piombo e dalla distruzione del suo habitat naturale. A partire dal 1991, gruppi di animalisti hanno lottato e portato avanti la riproduzione in cattività dei Condor della California, fino a contare oggi circa 500 condor viventi, di cui almeno 200 in cattività e 300 in natura. A limitare la loro capacità di crescita numerica è anche la delicatezza complessiva del ciclo biologico della specie, la quale raggiunge la maturità sessuale a circa 6 anni, si riproduce ogni due anni, facendo nascere un solo uovo, dal quale uscirà un pulcino che resterà al fianco della madre per molti mesi. Durante il periodo di covata, il Condor è particolarmente sensibile ai disturbi umani, che potrebbero ledere la sensibilità dell’animale, il quale abbandonerebbe il nido e potrebbe aspettare altri due anni prima di covare nuovamente. (cit. REUTERS)

SM