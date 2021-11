“Vittorio Camaiani sui colori di Rothko” collezione a/i 2021/22, il 5 Novembre presso la Coffee House di Palazzo Colonna

Vittorio Camaiani ritorna a parlarci della sua passione per l’arte pittorica come ispirazione della sua couture con la nuova collezione Fall/Winter 2021-2022. Il talentuoso stilista marchigiano presenterà la sua nuova collezione all’interno della barocca Coffee House di Palazzo Colonna, dove da anni il couturier è di casa. Sarà Elena Parmegiani, Direttore Eventi della Coffee House di Palazzo Colonna e giornalista di moda e costume, a presentare il defilè venerdì 5 novembre alle ore 18,30. Questa volta sono le tele essenziali di Mark Rothko ad aver colpito lo sguardo dello stilista, che ammirava le sue opere pittoriche e che forse camminava già da tempo sui colori del maestro statunitense. Come se fosse un appuntamento rimandato nel tempo, è arrivato con questa collezione il momento di percorrere insieme quella strada costellata da pennellate di colore spesso circondate dai blu e dal nero. É una collezione dove i capi si appoggiano al corpo in un’alternanza per l’appunto di colori accesi e di toni scuri come il blu e il nero. Nella parte giorno ritroviamo le nuances cromatiche che Rothko amava dipingere in orizzontale e che lo stilista ha reso verticali per poter allungare sul capo un pensiero positivo e pieno di colore. Nella parte scura della collezione ritroviamo invece i colori all’interno degli abiti. Spicca tra le altre una gonna definita “grattacielo” in cui dalle fessure praticate nel tessuto nero escono i colori accesi del Maestro. D’effetto poi le bluse “vedo non vedo” che toccano la parte più intima e complessa del carattere di Rothko. La collezione termina con abiti adatti all’orario dell’imbrunire definiti dallo stilista “l’abito delle 19”. Molti cappotti guardano alle tele scure del pittore trasposte su cashmere grigi, neri e blu. Come i cappotti lunghi in prezioso Suri Alpaca bloccati a coulisse con pennellate colorate. Anche i pantaloni di questa collezione vengono percorsi da pennellate come fossero tele, fondi blu illuminati da azzurro, pervinca e verde. E i toni neutri sono associati a colori forti come il giallo girasole e il fragola. Le bluse che avvolgono e accarezzano il collo sembrano sedurre la notte con una scollatura a clessidra. E le giacche a sorpresa nascondono nelle mostre interne un pezzo di un’opera di Rothko. I materiali della collezione sono tessuti nobili come il crépe de chine, il satin, lo shantung e il cashmere di varie grammature.

Atelier venerdì 5 novembre ore 12.00-18,00

Petit defilè venerdì 5 novembre ore 18,30

Atelier sabato 6 novembre ore 12.00-19.00

Coffee House Palazzo Colonna, Piazza SS. Apostoli, 67 accesso solo tramite Green Pass

All Com audio/video

Calzature Lella Baldi

Compagnia della Bellezza

Vivimake up