Vaccino. EMA: a Dicembre conclusioni su uso Pfizer per under 12

(DIRE) Bruxelles, 4 Nov. – “Le conclusioni sulla somministrazione del vaccino Comirnarty di Pfizer-Biontech per la fascia d’età 5-11 anni dovrebbero arrivare a Dicembre” salvo complicazioni. Lo ha dichiarato Marco Cavaleri, responsabile vaccini dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) durante una conferenza stampa. Il vaccino per i minori dai 5 agli 11 anni “ha la stessa formulazione di quello degli adulti, ma la dose è un terzo”, lo ha spiegato Cavaleri, che ha poi aggiunto: “Nella valutazione dell’Ema confluiranno anche i dati provenienti dagli Stati Uniti, dati da cui emerge che anche se nei bambini i casi gravi di Covid sono in numero inferiore rispetto agli adulti, nondimeno ci sono, e anche i bambini possono finire in ospedale e morire”. Il responsabile vaccini dell’Agenzia europea del farmaco ha sottolineato che questi aspetti devono essere tenuti in considerazione nella valutazione sui potenziali benefici della vaccinazione ai minori di dodici anni. (Pis/ Dire) 18:06 04-11-21