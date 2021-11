Bonus tessile e moda, in attesa del via libera dell’UE

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento del credito d’imposta spettante per gli anni 2020 e 2021 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. Il credito d’imposta spettante è pari al 30% delle rimanenze finali eccedente la media delle stesse dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. L’agevolazione, tuttavia, è ancora in esame presso la Commissione UE per la necessaria autorizzazione.

In attesa del via libera da parte dell’UE, la stessa Agenzia delle Entrate ha reso noto i termini di presentazione della domanda:

− con riferimento al 2020, la domanda va presentata dal 29.10.2021 al 22.11.2021;

− con riferimento al 2021, la domanda va presentata dal 10.5.2022 al 10.6.2022.

comunicato stampa – fonte: http://www.cgiamestre.com/bonus-tessile-e-moda-in-attesa-del-via-libera-dallue/