Germania: restituiti a Guatemala e Messico manufatti Maya, nascosti vicino ad armi II Guerra Mondiale

19:51 – Nella cantina di una fattoria nello stato della Sassonia-Anhalt, in Germania, l’anno scorso vennero rinvenuti degli antichi manufatti Maya dalla polizia locale. Le autorità tedesche hanno deciso di restituire a Guatemala e Messico l’intera collezione, la quale comprende 13 oggetti, suddivisi tra vasi, figurine e piatti, datati tra il 250 e l’850 d.C. Oggi a Berlino si è svolta una cerimonia di consegna, all’interno della quale i preziosi manufatti sono stati affidati all’ambasciatore guatemalteco Jorge Lemcke Arevalo e all’ambasciatore messicano Francisco Quiroga. Dopo alcuni studi, è emerso che 11 dei 13 oggetti sono stati realizzati nei territori dell’attuale Guatemala, mentre 2 figurine di Teotihuacan sono probabilmente provenienti da una grande città sita a circa 40 km da Città del Messico. Tale gesto simbolico mira a sensibilizzare tutti i collezionisti privati a restituire i manufatti saccheggiati o rubati ai legittimi proprietari, inoltre torna a mettere l’accento su tutti quegli oggetti preziosi che ancora oggi vengono scambiati al mercato nero e di cui si sono perse le tracce. Nel 2007 il precedente proprietario della fattoria nascose sotto terra i manufatti con due fucili della Seconda Guerra Mondiale appartenuti a suo nonno. Nel 2020 decise di rispettare la legge sul possesso illegale di armi e dunque per denunciare le due armi chiamò la polizia, la quale giunta sul luogo, scoprì anche i manufatti. Alle richieste delle autorità, l’uomo rispose di non conoscere la provenienza degli oggetti Maya, né tantomeno il loro attuale valore. Le autorità hanno allora concluso che probabilmente i manufatti sono stati trafugati da ladri ignoti in alcune tombe in Guatemala e Messico, con lo scopo di rivenderli al mercato nero. (cit. AL-JAZEERA)

