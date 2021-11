Incendio in un appartamento a Fabriano (An) evacuata palazzina in via precauzionale

Nella serata di ieri, poco prima delle 21, un incendio è scoppiato in un appartamento al quarto piano di una palazzina nei pressi della stazione ferroviaria di Fabriano. È intervenuta la squadra del locale distaccamento che ha spento tempestivamente il rogo e ha messo in sicurezza l’appartamento che è stato comunque dichiarato inagibile. La palazzina è stata fatta evacuare in via precauzionale durante le operazioni. Sul posto anche personale del 118, Carabinieri e Polizia di Stato.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=75937