Reggio Calabria. Adrono, Liotta, Napoli, Scappatura e Scopelliti nominati Cavalieri della Repubblica

Con la deposizione di una Corona d’Alloro al monumento ai Caduti, sito nella zona alta del Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, è iniziata ieri mattina 4 Novembre, la celebrazione della giornata dedicata all’Unità Nazionale e alle Forze Armate. Nel pomeriggio le celebrazioni sono continuate, al cospetto delle autorità militari e civili, di fronte alla Palazzo della Prefettura di Reggio Calabria nella centralissima Piazza Italia allestita per l’occasione ed illuminata con livrea Tricolore, in cui erano anche in esposizione le diverse uniformi dei vari corpi dello Stato Italiano. C’è quindi stata la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana, da parte del Prefetto S.E. Massimo Mariani. Insigniti 5 nuovi Cavalieri della Repubblica Italiana: Patrizia Adorno, viceprefetto vicario presso la Prefettura di Messina; Fortunato Liotta, Assistente Capo della Polizia di Stato presso la Questura di Reggio Calabria; Domenico Napoli, Maresciallo aiutante della Guardia di Finanza presso il Comando di Locri (RC); Rosario Scopelliti, primo Maresciallo della Marina Militare alla Capitaneria di porto di Reggio Calabria; Anselmo Scappatura, avvocato cassazionista; Durante la serata al cospetto dei molti intervenuti è stata consegnata anche un Bandiera italiana agli alunni della scuola elementare Filippo Foti.

