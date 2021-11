Si fa spedire droga sintetica col corriere. Polizia denuncia un 39enne del Valdarno (Ar)

Da qualche tempo gli investigatori della Squadra Mobile stavano monitorando sospette spedizioni provenienti dall’estero ed indirizzate ad un 39enne residente a Montevarchi. Nella giornata di ieri è quindi scattato il blitz all’ennesimo ritiro del pacco postale. Una volta aperto il plico veniva rinvenuta all’interno, confezionata in due buste di nylon, circa 100 grammi in cristalli di “3-MMC Cristal” più comunemente detto “mefedrone”, derivazione sintetica del principio attivo che si trova all’interno della pianta africana “khat”, e che produce effetti stimolanti ed euforici. La successiva perquisizione domiciliare consentiva, inoltre, il rinvenimento e il sequestro, di ulteriori 40ml della stessa sostanza in forma liquida, di circa 40 grammi di hashish e di 5 grammi di cocaina.

In un armadio, inoltre, gli agenti rinvenivano e sequestravano numerosi flaconi di sostanze “dopanti” del tipo steroidi-anabolizzanti sui quali sono in corso accertamenti investigativi volti ad accertare eventuali cessioni nell’ambito delle palestre della zona.

Il 39enne, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è scattato per lui anche il ritiro di due pistole regolarmente detenute.