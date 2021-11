Vaccino. Figliuolo: Stiamo lavorando con Garante per limitare problemi privacy

(DIRE) Roma, 5 Nov. – “La chiamata attiva la devono fare gli organi che possono farlo, la struttura commissariale si è sempre posta come mediatrice su questo, la chiamata attiva deve quindi essere fatta dalle Asl. Ci sono stati in passato problemi per la privacy ma sono state problematiche circoscritte. Stiamo lavorando per limare le difficoltà inerenti la privacy, con il Garante c’è piena sintonia”. Così il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo risponde ad una domanda dell’agenzia Dire in conferenza stampa nella Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi. (Org/Dire) 11:46 05-11-21