Covid. Bernini: Serve rigore per scongiurare ripresa contagi

(DIRE) Roma, 6 Nov. – “Nell’ultimo mese la percentuale dei nuovi contagiati in Italia è stata pari allo 0,37% tra i no vax e allo 0,08% tra chi ha fatto il vaccino, ma qualcuno continua a manipolare i dati nel tentativo assurdo di dimostrare che vaccinarsi e non vaccinarsi sarebbe la stessa cosa. La realtà ci dice che dobbiamo andare avanti con vaccini, richiami e Green Pass per non seguire la deriva di altri Paesi europei. In Austria scatta il lockdown per i non vaccinati; in Danimarca le autorità sanitarie hanno chiesto il ripristino del “coronapas”, ossia il pass sanitario introdotto ad aprile e messo da parte a settembre perché gli ospedali sono sull’orlo del collasso; in Germania le terapie intensive sono occupate da trentenni senza malattie pregresse. Serve altro per comprendere che con l’arrivo dell’inverno non si può scherzare e che le manifestazioni No Pass potrebbero essere ancora una volta fonte di pericolosi contagi?”. Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Tar/ Dire) 13:14 06-11-21