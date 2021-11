Covid. Sono 6.764 i nuovi positivi, 31 i decessi

(DIRE) Roma, 6 Nov. – Sono 6.764 i nuovi positivi al Covid-19 (stabili rispetto a ieri), mentre i decessi sono 31 (ieri 51). È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia, comprese quelle guarite e quelle decedute, sono 4.802.225 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 si registrano 132.365 vittime totali. Sono in tutto 4.576.167 le persone guarite o dimesse, mentre quelle attualmente positive sono in tutto 93.693, pari a +3.337 rispetto alla giornata di ieri (+2.980 il giorno prima). Considerando quelli molecolari e gli antigenici, sono stati 491.962 i tamponi totali, 51.452 in meno di ieri. Sale all’1,4% (l’approssimazione di 1,37%) il tasso di positività, che ieri era pari all’1,2%. In crescita i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari, che sono +49 (ieri +76), per un totale di 3.173 ricoverati ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono -3 (ieri +12), si tratta della differenza tra le persone uscite e quelle entrate in TI, portando il totale dei malati più gravi a 392, con 23 ingressi in rianimazione (ieri 37). (Man/ Dire) 17:58 06-11-21