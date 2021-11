Spazio, NASA: Lunedì atterreranno sulla Terra 4 astronauti provenienti dalla Stazione Spaziale

09:56 – La NASA comunica che i 4 astronauti inviati sulla Stazione Spaziale Internazionale, dovrebbero tornare sulla Terra Lunedì 8 Novembre, dopo aver trascorso più di 6 mesi nello spazio. La missione Crew-2, inviata nello spazio ad Aprile, come si legge nell’articolo precedente, che includeva un astronauta francese, uno giapponese e due astronauti NASA, tornerà quindi sulla Terra prima dell’arrivo dell’equipaggio sostitutivo, il cui decollo è stato più volte ritardato a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli e di altri sfortunati eventi. La ISS fornisce una stazione spaziale congiunta, in orbita terrestre bassa, per testare componenti di veicoli spaziali delle 5 Agenzie Spaziali: la statunitense NASA, la russa RKA, l’europea ESA, la giapponese JAXA e la canadese CSA-ASC. (cit. TGCOM24)

SM