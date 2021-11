Cannavà, Azienda Agricola Acton di Leporano: grande successo per l’annuale Festa dell’Olio

13:17 – Ieri presso la tenuta di Cannavà dell’azienda agricola Acton di Leporano si è svolta la tradizionale Festa dell’Olio, che da quasi 20 anni allieta le giornate autunnali. Durante l’evento è stato possibile degustare gli Oli di alta qualità prodotti dall’Azienda Agricola Acton di Leporano, tra i quali emergono Carolea, Ottobratica, Roggianella e Cassanese. La famiglia Acton, originaria dell’Inghilterra, si stabilì nel ‘700 in Italia, scegliendo il Regno delle Due Sicilie come dimora. Le loro proprietà si estendevano per oltre 40.000 ettari, dei quali solo 300 sono rimasti attualmente in possesso degli eredi. Oggi la proprietaria dell’azienda è la Principessa Maria Eleonora Acton, della stirpe dei Principi di Leporano, la quale ha dedicato la sua vita alla realizzazione di oli di alta qualità. L’azienda possiede molti alberi secolari e le olive da essi prodotte vengono raccolte in modo meccanico con l’uso di scuotitori, permettendo la produzione di Olio extra vergine d’Oliva. L’azienda quest’anno ha dovuto combattere con cambiamenti climatici improvvisi, continui lockdown e annata “scarica” di olive, ovvero l’anno in cui gli Olivi producono di meno. Nonostante tali intoppi, Maria Eleonora Acton è riuscita ad ottenere oli di alta qualità, anche grazie al sostegno della sua famiglia, che ha potuto far degustare alla Festa dell’Olio. Quest’anno gli Olivi di varietà Carolea sono stati molto generosi, infatti dalla lavorazione delle loro olive è nato un olio piccante e amaro, come si conviene agli oli extravergini d’oliva d’alta qualità, il quale è stato particolarmente apprezzato dai molti partecipanti all’evento. Seppur in minori quantità, l’azienda Acton ha prodotto anche le varietà Ottobratica e Roggianella, i quali hanno mantenuto alta la loro qualità e sono stati anch’essi particolarmente apprezzati dal pubblico.

L’ospitalità di Maria Eleonora Acton e di suo marito, il Marchese Pierluigi Taccone, hanno reso la giornata piacevole, riuscendo a raccogliere molti gioiosi invitati, tra i quali emergevano i molti proprietari terrieri provenienti da ogni dove. La Festa dell’Olio mira a promuovere gli oli extravergini d’oliva prodotti sul territorio calabrese dall’Azienda Acton e vuole diffondere la cultura dell’Olio e delle degustazioni ad esso connesse come peculiarità della Calabria. L’Olivo è una pianta di alto valore che può essere usata in molti campi, oltre alla produzione di olio, infatti il pregiato legno viene usato in falegnameria per realizzare oggetti unici. Maria Eleonora Acton, donna di ampio ingegno, ha deciso di utilizzare il legno dei suoi olivi per realizzare tavoli e sedie particolarmente eleganti, che hanno adornato l’esterno della tenuta Acton di Leporano a Cannavà. All’evento partecipano anche molti bambini, grazie agli enormi spazi in possesso della famiglia, i quali gioiosi corrono e giocano esplorando la tenuta, inebriati dai forti e gustosi odori di olio e olive uniti a quelli della natura

quasi incontaminata. Gli adulti invece si allietano nella degustazione degli oli nuovi, godendo della compagnia altrui in un importante evento di alta cultura e cucina calabrese. Gli Oli Acton vengono usati nelle migliori cucine del Mondo da chef stellati, i quali prediligono l’uso di tale olio per l’alta qualità e la loro capacità di esaltare i sapori dei piatti proposti.

SM