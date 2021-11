Canottaggio – Silver Skiff: quarta vittoria consecutiva per il croato Martin Sinkovic

TORINO, 07 novembre 2021 – Parla ancora croato la Silver Skiff, classicissima endurance del panorama remiero italiano, giunta quest’anno all’edizione dei trent’anni: per la quarta volta consecutiva infatti, la vittoria va a Martin Sinkovic, campione olimpico nel due senza maschile a Tokyo 2020 insieme al fratello Valent. Oggi a Torino, il fuoriclasse croato ha avuto la meglio negli 11 chilometri del percorso sugli azzurri Niels Alexander Torre e Gabriel Soares, rispettivamente secondo e terzo nella classifica generale ma ciascuno primo nella propria categoria di appartenenza, Under 23 per Torre e Pesi Leggeri per Soares. Tra le donne vittoria per la seconda edizione consecutiva di Valentina Rodini. La campionessa olimpica del doppio leggero femminile ai Giochi di Tokyo, giunta prima anche nella categoria Pesi Leggeri, si è imposta, proprio come nell’ultima edizione, sull’ucraina Diana Dymchenko, mentre la terza piazza è andata alla svizzera Fabienne Schweizer.

Sempre tra i Pesi Leggeri, il secondo posto tra i maschi è andato allo sloveno Rajko Hrvat, mentre al terzo posto si è classificato Leone Maria Barbaro. Tra gli Under 23 maschi, secondo e terzo posto per gli azzurri Lorenzo Gaione e Niccolò Carucci, che riescono entrambi nell’impresa di entrare nella Top 10 generale, rispettivamente al quinto e al nono posto. In campo Junior maschile vittoria per Emanuele Bergamin. Tra le donne, completano il podio Pesi Leggeri alle spalle di Valentina Rodini l’olandese Tosca Thalia Kettler, seconda, e l’altra azzurra oro olimpico del doppio pielle a Tokyo Federica Cesarini, terza classificata. La vittoria Under 23 femminile va alla svizzera Olivia Negrinotti, mentre è prima nella gara Junior femminile l’azzurrina Giulia Bosio. Per l’Italia del canottaggio, il prossimo appuntamento remiero è fissato a domenica 21 novembre, con i Campionati Italiani di Gran Fondo in singolo e due senza in programma a San Giorgio di Nogaro.