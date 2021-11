(DIRE) Roma, 7 Novembre – Sull’aumento delle bollette energetiche “possiamo solo guardare i grafici del costo delle materie prime. Dipende dall’energy mix, cioè da quanti tipi di energia usiamo, quando saremo sulle rinnovabili questo problema non ci sarà. Probabilmente la situazione rientrerà un pochino”. Lo dice il Ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, a “Mezz’ora in più” su Rai 3.