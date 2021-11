‘Ndrangheta. Rinascita Scott: 70 condanne e 20 assoluzioni e una prescrizione

Ieri pomeriggio, nell’aula bunker di Lamezia Terme, la prima sentenza dopo maxi blitz, di circa due anni fa, contro cosche del vibonese. L’operazione “Rinascita Scott”, coordinata dalla DDA di Catanzaro aveva attenzionato i presunti rapporti tra le cosche, la massoneria deviata, Forze dell’Ordine, personaggi politici e pubblici funzionari. Il procedimento è stato condotto col rito abbreviato e la sentenza emessa dal GUP di Catanzaro Claudio Paris ha stabilito, in primo grado: 70 condanne e 20 assoluzioni e una prescrizione. Le pene, scontate di un terzo a causa dell’iter scelto, hanno spaziato tra un massimo di 20 anni ad un minimo di dieci mesi. Alla lettura erano presenti i PM applicati al processo Rinascita Scott: Annamaria Frustaci, Antonio De Bernardo, Andrea Mancuso, il procuratore aggiunto Giulia Pantano e il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Quest’ultimo alla fine del rito abbreviato ha dichiarato: “La sentenza di oggi è un tassello importante in tutto il processo Rinascita Scott. Una sentenza che conferma appieno il lavoro svolto dalla Procura (…) Noi andiamo avanti con il nostro lavoro con la fermezza che serve per un processo così importante” (Cit Ansa.it). (foto di repertorio)

FMP