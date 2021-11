Twitter, Elon Musk: petizione online per vendere 10% azioni Tesla, già 2.830.424 voti

11:49 – Il miliardario Elon Musk ha avviato una petizione online su Twitter in cui ha chiesto agli utenti se, secondo loro, dovrebbe o meno vendere il 10% di azioni Tesla. Come fa notare uno degli utenti, il post chiede agli utenti di scegliere per una somma superiore ai $ 20.000.000.000 in azioni Tesla. L’eccentrico miliardario non ha alcun stipendio dal lavoro o altri bonus, i suoi guadagni sono legati esclusivamente al possesso di azioni, vendendole potrebbe pagare le tasse allo Stato. Elon Musk è dunque nuovamente al centro dell’attenzione globale, grazie ad una mossa che ha sorpreso e incuriosito tutti gli utenti. Ad appena 15 ore dalla pubblicazione del post, già 2.830.424 hanno votato per decidere il destino delle azioni Tesla in possesso di Elon Musk, restano ancora 8 ore per votare. Sul post del voto si legge: “Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock. Do you support this?” (“Ultimamente si parla molto di guadagni non realizzati come mezzo di elusione fiscale, quindi propongo di vendere il 10% delle mie azioni Tesla. Sostieni questo?“), seguito dalla possibilità di cliccare “Yes” o “No“. (cit. @elonmusk)

