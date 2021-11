È Salvatore Tortora (Italia) il vincitore della Coppa del Mondo del Panettone tradizionale

È stata una finale emozionante che ha visto sfilare i finalisti da tutto il mondo durante la cerimonia di Premiazione della Coppa del Mondo del Panettone 2021 che si è svolta a Lugano domenica 7 novembre. A conquistare il titolo di miglior panettone del Mondo è stato il maestro pasticcere Salvatore Tortora (Italia), al secondo posto Fiorenzo Ascolese (Italia) e al terzo posto Massimiliano Lunardi (Italia).

Il lavoro della giuria formata da Massimo Ferrante (Italia, Presidente di Giuria vincitore della Coppa del Panettone 2019), Paco Torreblanca (Spagna, Miglior pasticciere di Spagna), Massimo Turuani (Svizzera, Presidente SMPPC), Jimmy Griffin (Irlanda, Maestro panettiere), Fabrizio Galla (Italia, Relasi dessert), Debora Massari (Italia, Tecnologa alimentare), Davide Malizia (Italia, Campione del Mondo Zucchero artistico), Gianbattista Montanari (Italia, Dimostratore Corman e esperto panettoni), Frank Dépéries (Francia, M.O.F. Boulanger), Bruno Buletti (Svizzera, Specialista panettone), Vittorio Santoro (Italia, Direttore Cast Alimenti), Roberto Rinaldini (Italia, Campione del mondo) in questi giorni è stato serrato sotto la severa sorveglianza del notaio per giudicare i panettoni per forma, profumo e sapore.

I PREMI

PRIMO CLASSIFICATO riceve la Coppa del Mondo del Panettone, la fornitura 300 kg Molino Dallagiovanna e assegno del valore di 500 Euro per l’acquisto di prodotti Agrimontana, omaggio in prodotto di Agrimontana e bottiglia personalizzata Amaro 314

Il SECONDO CLASSIFICATO riceve la Coppa del Mondo del Panettone, fornitura farina 200 kg Molino Dallagiovanna, omaggio in prodotto di Agrimontana , bottiglia personalizzata Amaro 314

Il TERZO CLASSIFICATO riceve la coppa della Coppa del Mondo del Panettone, fornitura farina 100 kg di Molino Dallagiovanna , omaggio in prodotti di Agrimontana , bottiglia personalizzata Amaro 314

Durante la premiazione è stato assegnato anche il Premio del Maestro del Panettone 2021 alla memoria di Alfonso Pepe, che ha contribuito a creare la storia del Panettone nel mondo. Ritira il premio il fratello Giuseppe Pepe.

CONPAIT annuncia il CLUB ITALIA DELLA COPPA DEL MONDO

Angelo Musolino, presidente della Confederazione dei pasticceri italiani, ha annunciato la creazione del primo CLUB ITALIA DELLA COPPA DEL MONDO DEL PANETTONE che avrà sede in Italia, il primo di una lunga serie che coinvolgerà tutti i paesi concorrenti.

I VINCITORI

Salvatore Tortora nasce a San Paolo Belsito, Napoli. La passione per l’arte dolciaria lo coglie fin da piccolo, quando passa gran parte del suo tempo ad osservare la nonna mentre prepara i dolci per le ricorrenze. Frequenta il laboratorio di Ciro Scarpato. Sarà proprio nella Pasticceria Angela, a San Sebastiano al Vesuvio, sotto la guida del Maestro che affinerà con perizia le basi della pasticceria internazionale, tra cui lo studio dei lievitati, del cioccolato, delle decorazioni in zucchero tirato e soffiato. È l’incontro con Iginio Massari a cambiargli la vita. La continua ricerca dell’eccellenza lo porta ancora oggi all’incessante sperimentazione di nuovi sapori.

Fiorenzo Ascolese di San Valentino Torio, Salerno lavora nel laboratorio di famiglia, fornai per passione che ogni giorno sforna dolci e prelibatezze. La qualità di materie prime selezionate, fantasia e dedizione sono gli ingredienti del suo mestiere per realizzare biscotti e dolci di pasticceria fino ai panettoni e dolci natalizi, colombe pasquali e tante altre delizie per tutte le ricorrenze.

Massimiliano Lunardi è cresciuto nella bellezza della Toscana ed è amante dei meravigliosi prodotti delle regioni più belle d’Italia. Insieme al fratello ha deciso di portare la sua passioni dentro un’azienda che porta il loro nome. È nata così la Fratelli Lunardi.

COPPA DEL MONDO DEL PANETTONE

Dal 5 al 7 novembre 2021

Palazzo dei Congressi, Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano, Svizzera

FINALISTI CATEGORIA PANETTONE TRADIZIONALE

Salvatore Tortora, Marigliano (Napoli, Italia)

Valerio Santi, Pizzighettone (Cremona, Italia)

Lunardi Massimiliano, Quarrata (Pistoia, Italia)

Fiorenzo Ascolese, Salerno (Italia)

Damiano Pagani, Dello (Brescia, Italia)

Gianfranco Nicolini, Porto Recanati (Macerata, Italia)

Antonio Losito, Nibionno (Lecco, Italia)

Anthony Daniele, Montréal (Québec)

Andreia Borba Coina, Setubal (Portugal)

Ermenegildo Cimmino Blainville (Canada)

Luca Danesi, Melano (Svizzera)

Gianluca Rizzo, Mobio Inferiore (Svizzera)

Arwinder Singh-Badwal, Bellinzona (Svizzera)

Ton Cortes Barcellona, (Spagna)

Adan Sáez Ventura, Riudoms (Tarragona, Spagna)

Quentin Berthonneau, Noyers sur Jabron (Francia)

Thomas Teffri-Chambelland Parigi (Francia)

Franck Collas, Beaugency (Francia)

Joseph Settepani, Staten Island New York (USA)

Jaime Martinez, Saint Paul Minnesota (USA)

Gary Rulli Rory, San Francisco (USA)

Tatiana Coluccio, Melborun (Australia)