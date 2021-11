Migranti. Ultimo sbarco Sea Eye 4, su Ocean Viking attendono in 306

(DIRE) Palermo, 8 Nov. – Completato lo sbarco degli 847 migranti giunti al porto di Trapani a bordo della ‘Sea Eye 4’. Le operazioni al molo Ronciglio sono andate avanti per tutta la giornata di ieri e la notte. Negativi i tamponi rapidi, adesso inizierà il periodo di isolamento a bordo delle navi quarantena. Resta ancora in attesa di istruzioni sul porto sicuro da raggiungere, invece, la Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee, con a bordo 306 migranti, ferma a est di Lampedusa. Ieri un minore, assieme al fratello, ha lasciato la nave per motivi sanitari grazie alla guardia costiera dell’isola delle Pelagie. (Sac/Dire) 11:22 08-11-21