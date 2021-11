Nicaragua. Gli eurodeputati: elezioni farsa, non le riconosciamo

(DIRE) Bruxelles, 8 Nov. – “Le elezioni tenute dal regime di Ortega domenica 7 novembre sono una farsa. Sono il triste culmine del continuo scivolare del Paese in un abisso arbitrario. Il Parlamento europeo non può né riconoscere il risultato né riconoscere le autorità istituzionali che emergono da questo voto truccato”. Lo hanno affermato in un comunicato stampa il presidente della Commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo, David McAllister, e il presidente della delegazione dell’Eurocamera per le relazioni con i Paesi dell’America Centrale, Tilly Metz, in merito alle elezioni nicaraguensi. “Queste elezioni non sono state eque, trasparenti o libere e si fanno beffe degli standard democratici internazionali” proseguono McAllister e Metz, inoltre “chiediamo il ripristino dei diritti dei cittadini e dello Stato di diritto, come affermato nelle risoluzioni e dichiarazioni del Parlamento e del Consiglio”. (Pis/Dire) 16:21 08-11-21